SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Ada'ya çıkarma yaptı! Menajer Gardi Ne İlkay ne de Ederson için İngiltere'ye gitti... Mourinho'nun prensi Bissouma için devrede

Galatasaray transferde rotayı İngiltere’ye kırdı. Sarı kırmızılıları temsilen Ada’ya giden menajer Gardi ne Ederson ne de İlkay Gündoğan için gitti. Gardi’nin gidiş sebebi Tottenham’ın yıldızı Yves Bissouma…

Galatasaray Ada'ya çıkarma yaptı! Menajer Gardi Ne İlkay ne de Ederson için İngiltere'ye gitti... Mourinho'nun prensi Bissouma için devrede
Burak Kavuncu
Yves Bissouma

Yves Bissouma

MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Galatasaray Ada’ya çıkarma yaptı. Cimbom’da sportif direktör Abdullah Kavukçu Ederson ve İlkay Gündoğan için girişimlere devam ederken, menajer Gardi ise sarı kırmızılıları temsilen İngiltere’ye gitti. Fakat Gardi’nin gidiş sebebi bir dönem adı sıklıkla Fenerbahçe ile geçen Tottenham’ın yıldız oyuncusu Bissouma.

TOTTENHAM KADROYA ALMADI!

Galatasaray Ada ya çıkarma yaptı! Menajer Gardi Ne İlkay ne de Ederson için İngiltere ye gitti... Mourinho nun prensi Bissouma için devrede 1

Süper Kupa maçında PSG ile karşılaşıp kaybeden Tottenham’da teknik direktör Thomas Frank Bissouma ile ilgili konuştu. Danimarkalı teknik adam, Bissouma'nın birkaç kez antrenman kaçırdığını ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroda olmayacağını söyledi.

GALATASARAY FIRSAT BİLDİ…

Galatasaray Ada ya çıkarma yaptı! Menajer Gardi Ne İlkay ne de Ederson için İngiltere ye gitti... Mourinho nun prensi Bissouma için devrede 1

Menajer Gardi kadro dışı olan yıldız oyuncunun haberini alır almaz Galatasaray’a bildirdi. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi öncesi Torreira, Sara, Lemina’nın yanına 1 yıldız isim daha eklemek isterken, bu ismin Bissouma olması taraftarda büyük sevinç yaşattı. Cimbom, oyuncunun menajeri ile bir araya gelip durumunu sordu ve yakın zamanda resmi teklif ileteceğini bildirdi. Yıldız oyuncunun Galatasaray’a gelmeye sıcak olduğu öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...
Paris Saint-Germain, Süper Kupa'yı müzesine götürdü Paris Saint-Germain, Süper Kupa'yı müzesine götürdü
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester City FC Tottenham Hotspur son dakika galatasaray Abdullah Kavukçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Berke Özer özel uçakla Fransa'ya gidiyor!

Berke Özer özel uçakla Fransa'ya gidiyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.