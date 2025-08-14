Galatasaray Ada'ya çıkarma yaptı! Menajer Gardi Ne İlkay ne de Ederson için İngiltere'ye gitti... Mourinho'nun prensi Bissouma için devrede

Süper Lig devi Galatasaray Ada’ya çıkarma yaptı. Cimbom’da sportif direktör Abdullah Kavukçu Ederson ve İlkay Gündoğan için girişimlere devam ederken, menajer Gardi ise sarı kırmızılıları temsilen İngiltere’ye gitti. Fakat Gardi’nin gidiş sebebi bir dönem adı sıklıkla Fenerbahçe ile geçen Tottenham’ın yıldız oyuncusu Bissouma.

TOTTENHAM KADROYA ALMADI!

Süper Kupa maçında PSG ile karşılaşıp kaybeden Tottenham’da teknik direktör Thomas Frank Bissouma ile ilgili konuştu. Danimarkalı teknik adam, Bissouma'nın birkaç kez antrenman kaçırdığını ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroda olmayacağını söyledi.

GALATASARAY FIRSAT BİLDİ…

Menajer Gardi kadro dışı olan yıldız oyuncunun haberini alır almaz Galatasaray’a bildirdi. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi öncesi Torreira, Sara, Lemina’nın yanına 1 yıldız isim daha eklemek isterken, bu ismin Bissouma olması taraftarda büyük sevinç yaşattı. Cimbom, oyuncunun menajeri ile bir araya gelip durumunu sordu ve yakın zamanda resmi teklif ileteceğini bildirdi. Yıldız oyuncunun Galatasaray’a gelmeye sıcak olduğu öğrenildi.