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GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

08.12.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer eşitlik ve yenilgi yaşayan Cimbom 37 puan topladı ve averajla 15. haftaya 2. sırada girdi. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. 37 puan toplayan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 5. haftaya 2. sırada yer alırken 14 müsabakada 6 üstünlük, 5 eşitlik ve 3 mağlubiyet gören rakibi ise topladığı 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Muhtemel 11'leede Mauro Icardi, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Kerem'in adı geçiyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçının canlı yayın saati ve kanalı...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bugün (8 Aralık 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Ndombele, Ziyech-Mertens-Kerem, Icardi.

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Ertaç, Semih, Abdulsamet, Svensson, Abdurrahim, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, M'Baye Niang.

SANCHEZ'İN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Glatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez Adana Demirspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

MUSLERA, SACHA BOEY VE OLİVEİRA CEZA SINIRINDA

Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu yarınki müsabakada kart görmeleri halinde EMS Yapı Sivasspor maçında oynayamayacaklar.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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