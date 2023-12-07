Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Park'ta oynanacak bu karşılaşma için nefesler tutuldu. Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de 12 üstünlük, birer eşitlik ve mağlubiyet yaşadı. Cimbom 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar averajla Süper Lig'de 15. haftaya ikinci sırada girdi. 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 eşitlik ve 3 yenilgi gören mavi-lacivertli ekip ise topladığı 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçının tarihi, saati, muhtemel 11'leri ve canlı yayınlanacağı kanal...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Ndombele, Ziyech-Mertens-Kerem, Icardi.

SANCHEZ'İN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Glatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez Adana Demirspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın durumları ise bugün yapılacak antrenmanda sonra netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi üç futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

MUSLERA, SACHA BOEY VE OLİVEİRA CEZA SINIRINDA

Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu yarınki müsabakada kart görmeleri halinde EMS Yapı Sivasspor maçında oynayamayacaklar.





