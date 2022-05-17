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Galatasaray - Adana Demirspor maçı öncesi canlı yayında Fatih Terim'e selam durdu!

17.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde bir Galatasaray taraftarı, canlı yayında telefonundan Fatih Terim'in fotoğrafını açtı ve selam durdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu...

Galatasaray - Adana Demirspor maçı öncesi canlı yayında Fatih Terim'e selam durdu!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı - kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı son maçında rakibini Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 mağlup etti ve son haftaya taraftarlarını mutlu ederek girdi.

Karşılaşma öncesinde A Spor canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı.

Bir Galatasaray taraftarı, canlı yayın esnasında Nef Stadyumu önünde telefondan açtığı Fatih Terim fotoğrafını göstererek selam durdu.

Kısa sürede sosyal medyaya yayılan o anlar, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

İŞTE TARAFTARIN TERİM'E SELAM DURDUĞU ANLAR

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