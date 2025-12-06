SPOR

Dünya Kupası'nda fikstürümüz açıklandı! Daha güneş doğmadan maç oynayacağız

A Millî Takımımızın play-off turunu geçmesi durumunda yer alacağı 2026 Dünya Kupası D Grubu’nun maç programı ve ev sahibi stadyumlar belli oldu.

Emre Şen

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turunu başarıyla geçmesi halinde katılacağı final etabında, ev sahipleri ABD, Paraguay ve Avustralya’nın da yer aldığı D Grubu’nun fikstürü açıklandı.

Millîlerimizin mücadele edeceği maçların oynanacağı stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ise şu şekilde duyuruldu:

DAHA GÜNEŞ DOĞMADAN MAÇ OYNAYACAĞIZ...

Dünya Kupası nda fikstürümüz açıklandı! Daha güneş doğmadan maç oynayacağız 1

13 Haziran | 07.00 | Türkiye-Avustralya (Vancouver)

19 Haziran | 07.00 | Türkiye-Paraguay (San Francisco)

25 Haziran | 05.00 | Türkiye-ABD (Los Angeles)

Not: Saatler Türkiye saat dilimine göre yazılmıştır.

