Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a sürpriz ceza!

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın Adana Demirspor'u hükmen 3-0 yendiği maça damga vuran Oğuzhan Çakır'a görev verilmedi.
Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı kararına hükmeden Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.
Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.
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