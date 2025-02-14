Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a sürpriz ceza!

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın Adana Demirspor'u hükmen 3-0 yendiği maça damga vuran Oğuzhan Çakır'a görev verilmedi.

BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK

Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı kararına hükmeden Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.