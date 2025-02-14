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Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a sürpriz ceza!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 11:48
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Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği mücadelede tartışmalı penaltı pozisyonunda başrol oynayan Çakır'ın bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a sürpriz ceza!

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın Adana Demirspor'u hükmen 3-0 yendiği maça damga vuran Oğuzhan Çakır'a görev verilmedi.

BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK

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Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı kararına hükmeden Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

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Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray
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