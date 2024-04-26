Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda müthiş bir avantaj elde etti!

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u devirip maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkartmak istiyordu. Karşılıklı ataklarla geçen zorlu müsabayı Galatasaray 3-0 kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı.

HAKIM ZIYECH ATTI

İkinci yarıya da çok iyi başlayan Galatasaray, Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti. Ziyech yay üzerinden çok sert vurdu ve kaleci Magomedaliev'i avlamayı başardı. Hakim Ziyech, bu sezon Süper Lig'de attığı 4 golü de ceza sahası dışından attı.

MUSLERA GEÇİT VERMEDİ

Adana Demirspor maçında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon 17 maçta kalesini gole kapatarak kendisine ait lig rekorunu kırdı.

SNEIJDER'İ GEÇTİ

Hakim Ziyech, Wesley Sneijder'den (Kasım 2016-Mayıs 2017 arasında 5 gol) bu yana Süper Lig'de üst üste dört golünü ceza sahası dışından atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

KEREM DEMİRBAY SKORU 2-0 YAPTI

Kerem Demirbay, sağ çaprazdan neredeyse çizgi üzerinden müthiş bir vuruş yaparak skoru 2-0'a getirdi.

ICARDI SON NOKTAYI KOYDU

Maçın 91. dakikasında sahneye çıkan Icardi, maça son noktayı koydu ve Galatasaray maçı 3-0 kazandı.

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı maç öncesi puan farkını 7'ye çıkartarak büyük bir avantaj elde etti.

ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

Galatasaray aldığı bu galibiyetle, ligdeki serisini 15 maça çıkarttı.





