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Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda müthiş bir avantaj elde etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 22:04
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Y. Adana Demirspor, Galatasaray ile karşılaştı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı haftada kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak isteyen sarı-kırmızılılar bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Ligde 14 maçtır puan kaybetmeyen Galatasaray güzel oyununu Adana'da da sürdürdü. Adana Demirspor da Galatasaray'ın güzel oyununa karşılık verdi ve maç yüksek tempoda geçti. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda müthiş bir avantaj elde etti!

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u devirip maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkartmak istiyordu. Karşılıklı ataklarla geçen zorlu müsabayı Galatasaray 3-0 kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı.

HAKIM ZIYECH ATTI

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İkinci yarıya da çok iyi başlayan Galatasaray, Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti. Ziyech yay üzerinden çok sert vurdu ve kaleci Magomedaliev'i avlamayı başardı. Hakim Ziyech, bu sezon Süper Lig'de attığı 4 golü de ceza sahası dışından attı.

MUSLERA GEÇİT VERMEDİ

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Adana Demirspor maçında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon 17 maçta kalesini gole kapatarak kendisine ait lig rekorunu kırdı.

SNEIJDER'İ GEÇTİ

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Hakim Ziyech, Wesley Sneijder'den (Kasım 2016-Mayıs 2017 arasında 5 gol) bu yana Süper Lig'de üst üste dört golünü ceza sahası dışından atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

KEREM DEMİRBAY SKORU 2-0 YAPTI

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Kerem Demirbay, sağ çaprazdan neredeyse çizgi üzerinden müthiş bir vuruş yaparak skoru 2-0'a getirdi.

ICARDI SON NOKTAYI KOYDU

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Maçın 91. dakikasında sahneye çıkan Icardi, maça son noktayı koydu ve Galatasaray maçı 3-0 kazandı.

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

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Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı maç öncesi puan farkını 7'ye çıkartarak büyük bir avantaj elde etti.

ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET

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Galatasaray aldığı bu galibiyetle, ligdeki serisini 15 maça çıkarttı.

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