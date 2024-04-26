Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda müthiş bir avantaj elde etti!

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'u devirip maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkartmak istiyordu. Karşılıklı ataklarla geçen zorlu müsabayı Galatasaray 3-0 kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı.
İkinci yarıya da çok iyi başlayan Galatasaray, Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti. Ziyech yay üzerinden çok sert vurdu ve kaleci Magomedaliev'i avlamayı başardı. Hakim Ziyech, bu sezon Süper Lig'de attığı 4 golü de ceza sahası dışından attı.
Adana Demirspor maçında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon 17 maçta kalesini gole kapatarak kendisine ait lig rekorunu kırdı.
Hakim Ziyech, Wesley Sneijder'den (Kasım 2016-Mayıs 2017 arasında 5 gol) bu yana Süper Lig'de üst üste dört golünü ceza sahası dışından atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
Kerem Demirbay, sağ çaprazdan neredeyse çizgi üzerinden müthiş bir vuruş yaparak skoru 2-0'a getirdi.
Maçın 91. dakikasında sahneye çıkan Icardi, maça son noktayı koydu ve Galatasaray maçı 3-0 kazandı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı maç öncesi puan farkını 7'ye çıkartarak büyük bir avantaj elde etti.
Galatasaray aldığı bu galibiyetle, ligdeki serisini 15 maça çıkarttı.