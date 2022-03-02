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Galatasaray Adası hakkında karar çıktı!

02.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Adası hakkında merakla beklenen karar çıktı. Galatasaray kulübü yaptığı paylaşımda, "Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Adası hakkında karar çıktı!

Galatasaray Kulübünü yakından ilgilendiren Galatasaray Adası ile ilgili yargı kararı sonuca bağlandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü "

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Galatasaray Futbol Kulübü
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