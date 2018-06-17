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Galatasaray Ahmed Musa ve Gianelli Imbula ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

8 numara ve forvet transferi için büyük çaba harcayan Cimbom hedefe yakın... Sosyal medyadan CSKA'ya veda eden Ahmed Musa G.Saray'a evet dedi. Leicester City'yle kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu pazarlığı yapan yönetim, Imbula'nın kiralanması için de Stoke City'le çok büyük oranda anlaştı.

Galatasaray Ahmed Musa ve Gianelli Imbula ile anlaştı

Avrupa'da ses getirecek bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray'da bombalar patlıyor... Öncelikle 8 numara ve kanat-forvet takviyesi için harekete geçen sarı-kırmızılılar iki yıldızı birden bitiriyor.

Takvim'de yer alan habere göre; sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık geçiren Ahmed Musa, adım adım Galatasaray'a doğru geliyor.

Menajeriyle görüşüldü

Dün sosyal medya hesabından CSKA'ya veda eden Nijeryalı yıldız, menajeri aracılığıyla Cimbom'a 'evet' dedi. Yönetim şu anda Musa'nın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlık masasında.

Pazarlıklar son aşamada

İngilizler'le yapılan kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu pazarlıkları son aşamaya gelmiş durumda... Musa geçen sezon Leicester ve CSKA formasıyla 23 maçta 6 gole imzasını attı.

Eski aşk depreşti...

Galatasaray yönetimi, Fransız orta alan oyuncusu Gianelli Imbula'nın transferinde de önemli mesafe katetti.

1 haftada bitirebilirler

Stoke City ile kiralama konusunda büyük oranda anlaşan G.Saray yönetimi, Imbula'nın menajeriyle de pazarlık halinde. Sarı-kırmızılıların 1 hafta içinde Imbula ve Musa'yı bitirebileceği ifade ediliyor.

Geçen sezon gelememişti

Sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Gianelli Imbula, geçen sezon Tudor'un transferde öncelikli hedefiydi. Fakat Stoke City teklifi kabul etmeyince yönetim de Osmanlı'dan Badou Ndiaye'yi transfer etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ahmed Musa Gianelli Imbula

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bataca kesin bunlar :)
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