SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Alanya'dan da galibiyetle döndü! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk kulüp tarihine geçti

Galatasaray Alanya'dan da galibiyetle döndü! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk kulüp tarihine geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 22:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Alanyaspor maçından da 3 puanla ayrılırken üst üste 13. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 20 maça yükseltti. Buruk bu istatistikle Galatasaray tarihine geçti. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etmeyi başararak kritik bir galibiyet aldı.

Aldığı bu 3 puanla Süper Lig'de arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

64b91426-29f7-4421-91a0-be8b82a30c56

Galatasaray Teknik Direktörü 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...
Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!
Alanya'da Galatasaray bir ilki yaşadı!Alanya'da Galatasaray bir ilki yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Alanyaspor son dakika galatasaray maçı buruk süper li maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!

Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!

Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...

Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Beşiktaş Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Beşiktaş Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.