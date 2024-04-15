Galatasaray Alanya'dan da galibiyetle döndü! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk kulüp tarihine geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etmeyi başararak kritik bir galibiyet aldı.

Aldığı bu 3 puanla Süper Lig'de arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.





