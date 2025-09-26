Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7'de 7

Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın bulduğu tek golle tamamlanırken Cimbom ligde 7'de 7 yaparak liderliğini perçinledi.

ALANYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

Maçın 13. dakikasında orta sahadan topu alan Maestro ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

ICARDI'DEN ŞIK GOL

23' Sağ kanattan ceza sahasına şık bir çalımla giren Singo’nun pasında kale önünde Icardi’nin topukla vuruşunda top kaleci Ertuğrul’un sağından ağlara gitti.

UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

27' Maestro’nun pasına ceza sahası içinde Ogundu’nun şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.

DİREKTEN DÖNDÜ

Karşılaşmada bitime çok az bir süre kala Alanyaspor etkili geldi. Ev sahibi ekipte Yusuf’un sert şutunda top direkten döndü ve auta çıktı.

OSIMHEN FORMASINA KAVUŞTU

Sarı-Kırmızılılar'da milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan uzak olan golcü oyuncu Victor Osimhen mücadelenin 84. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.