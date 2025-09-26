SPOR

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7'de 7

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve galibiyet serisini sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7'de 7
Berker İşleyen

Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın bulduğu tek golle tamamlanırken Cimbom ligde 7'de 7 yaparak liderliğini perçinledi.

Corendon Alanyaspor
0 - 1
Galatasaray

ALANYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7 de 7 1

Maçın 13. dakikasında orta sahadan topu alan Maestro ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

ICARDI'DEN ŞIK GOL

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7 de 7 2

23' Sağ kanattan ceza sahasına şık bir çalımla giren Singo’nun pasında kale önünde Icardi’nin topukla vuruşunda top kaleci Ertuğrul’un sağından ağlara gitti.

UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7 de 7 3

27' Maestro’nun pasına ceza sahası içinde Ogundu’nun şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.

DİREKTEN DÖNDÜ

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7 de 7 1

Karşılaşmada bitime çok az bir süre kala Alanyaspor etkili geldi. Ev sahibi ekipte Yusuf’un sert şutunda top direkten döndü ve auta çıktı.

OSIMHEN FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Cimbom kazanmaya devam ediyor: 7 de 7 5

Sarı-Kırmızılılar'da milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan uzak olan golcü oyuncu Victor Osimhen mücadelenin 84. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

