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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu belli oldu mu, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

25.11.2023 18:38 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. 'Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle' ekranı sorgulanıyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu belli oldu mu, maç saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu ve maçın yayın saati ile ilgili aramalar hız kazandı. Şimdiye kadar Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle ekranı ve maç detayları...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı bugün(25 Kasım 2023 Cumartesi) oynanacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak. Hakem Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak. 4. hakem ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

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GALATASARAY CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ KADROSU - İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Sanchez, Boey, Torreira, Ndombele, Zaha, Barış Alper, Mertens, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Sisto, Eduardo

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