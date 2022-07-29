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Galatasaray Ali Akman transferinde mutlu sona ulaştı! 1 yıllık kiralanıyor...

29.07.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transferler bitmiyor. Sarı-kırmızılıların efsane ismi Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı kiralamak için Frankfurt kulübü ile anlaşma sağlandı. Okan Buruk'un forvet rotasyonunda düşündüğü genç oyuncu için Alman deviyle el sıkışıldı. Genç oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakması bu transferi kolaylaştırdı.

Galatasaray Ali Akman transferinde mutlu sona ulaştı! 1 yıllık kiralanıyor...

Galatasaray transfere doymuyor. Sarı-kırmızılılar Frankfurt takımında forma giyen Ali Akman'ı 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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