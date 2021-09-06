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Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı!

06.09.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda kadrosuna 10 futbolcu katan Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı!

Kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng'i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Dieng için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden El Ehli'ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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