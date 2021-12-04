Galatasaray Altay maçı geniş özeti! Galatasaray Altay maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Son maçlar sonrası Galatasaray, Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşmüştü. Karşılaşma 2-2 beraber bitti. İşte Galatasaray Altay maçı geniş özeti...

GALATASARAY ALTAY MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

3' | Sol taraftan kullanılan kornerde Patrick Van Aanholt'un ortasında Marcao kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

5' | Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kalecide kaldı.

Ofsayta takıldı

6' | Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı. Kerem, ceza sahasında kaleciyi geçip, sağ çaprazdan dar açıdan topu ağlara gönderdi. Fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

9' | Poko'nun ceza sahasına gönderdiği ortasında savunmada Taylan Antalyalı topu kornere uzaklaştırdı.

16' | Nelsson'un pasında savunma arkasına sarkan Mohamed, ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, fakat top savunmada İbrahim'e çarpıp kornere çıktı.

GOL | 17. dakikada Altay, Pinares'in golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde buluşan Pinares, uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, kaleci Muslera'ya da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.

24' | Galatasaray gole çok yaklaştı. Van Aanholt ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top savunmada İbrahim'e çarpıp kornere çıktı.

25' | Galatasaray bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Sol kanattan kullanılan kornerde Van Aanholt ortaladı, ön direkte Nelssonn kafayı vurdu kaleci Lis gole izin vermedi.

Galatasaray direğe takıldı

30' | Van Aanholt ceza sahası içi sol çaprazdan yerden ortaladı, kale sahası içinde Mohamed sağ ayağının içiyle tek dokunuşu yaptı, kaleci Lis'e de çarpan top yan direkten geri geldi.

32' | Sağ kanattan ceza alanına giren Bamba kaleciyle karşı karşıya kaldı, Bamba'nın vuruşunda kaleci Muslera, gole izin vermedi.

Galatasaray maça dengeyi getirdi

GOL | Galatasaray 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile maça dengeyi getirdi. Marcao'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli, topu kale sahasına çevirdi. O bölgede bulunan Halil Dervişoğlu vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

42' | Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalecide kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

48' | Van Aanholt'un ceza sahası içine doğru çevirdiği topta, Halil Dervişoğlu'ndan önce savunma araya girdi.

Galatasaray etkili geldi

53' | Galatasaray etkili geldi. Feghouli'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top dışarı gitti.

55' | Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasın içerisinde Feghouli, gelişine vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

58' | Marcao'nun uzun pasında defansın arkasına koşu yapan Van Aanholt ceza sahası içerisinde topla buluşup içeri çevirdi. Halil Dervişoğlu'nun kontrol edip yaptığı vuruşta son anda savunma araya girdi.

64' | Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta yerden giden top kalecide kaldı.

66' | Altay etkili geldi. Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Bamba kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Top yan ağlarda

67' | Sağ taraftan ceza alanına giren Kappel'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

74' | Morutan'ın ceza sahası dışından denediği şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

76' | Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

Galatasaray Diagne'nin golüyle öne geçti

GOL | 80. dakikada Diagne'nin golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde Van Aanholt ortayı yaptı, ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yapan Diagne, topu ağlarla buluşturdu.

VAR kontrolü ve penaltı

GOL | Altay, 85. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. VAR uyarısının ardından hakem Cüneyt Çakır, kenara gelip ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu izledi. Ceza sahası içerisinde Berkan'ın topa elle temas ettiğini belirleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bamba, topu filelere gönderdi ve maça tekrardan denge geldi.

89' | Morutan ile paslaşarak merkezden ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yapmak istedi savunma son anda araya girdi ve pozisyonu önledi.

90+8' | Kerem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Morutan, topu sola çekmek istedi fakat savunma son anda araya girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da 2-2'lik beraberlik ile sahadan ayrıldı.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray , Altay'ı konuk etti. 3 maçtır galip gelemeyen ve 22 puanla 8. sırada haftaya giren Sarı Kırmızılı takım, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedeflemekteydi. Lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

Maç Nef Stadyumu'nda oynandı ve Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır yönetti. 4 Aralık günü yani bu akşam saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.



