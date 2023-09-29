Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Ankaragücü maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçta Hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmadan 5 üstünlük ve bir eşitlikleayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran Cimbom, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmadan yalnızca birinden galip ayrıldı. Üçü eşitlikle sona erdi ikisi ise yenilgiyle sonuçlandı. Galatasaray Ankaragücü maçının canlı yayın bilgisi merak konusu oldu. İşte Galatasaray Ankaragücü maçının tarihi, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ankaragücü maçı yarın (30 Eylül 2023 Cumartesi) günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü maçı beIN Sports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

