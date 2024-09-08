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  4. Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe aldı! Filip Kostic transferinde mutlu son

Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe aldı! Filip Kostic transferinde mutlu son

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.09.2024 15:27
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Galatasaray'da Osimhen'in ardından Kostic ile anlaşma aşamasına gelinmiş ve ufak pürüzler kalmıştı. Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi ve araya girerek Kostic transferini bitirdi.

Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe aldı! Filip Kostic transferinde mutlu son
Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Fenerbahçe ve Juventus, Filip Kostić'in transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi Alessandro Lucci ile sözleşme görüşmelerine başladı.

GALATASARAY BİTİRMEK ÜZEREYDİ

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Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica'ya, Wilfried Zaha’yı Lyon’a gönderen Galatasaray, sol tarafta oluşan eksiklik için Juventus'lu Kostic ismi üstünde karar kılmıştı. Edinilen son bilgiye göre transferde son aşamaya gelinmişti.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

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Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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fenerbahçe galatasaray
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