Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe aldı! Filip Kostic transferinde mutlu son

Fenerbahçe ve Juventus, Filip Kostić'in transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi Alessandro Lucci ile sözleşme görüşmelerine başladı.

GALATASARAY BİTİRMEK ÜZEREYDİ

Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica'ya, Wilfried Zaha’yı Lyon’a gönderen Galatasaray, sol tarafta oluşan eksiklik için Juventus'lu Kostic ismi üstünde karar kılmıştı. Edinilen son bilgiye göre transferde son aşamaya gelinmişti.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.