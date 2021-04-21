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Galatasaray, Antalya'da kampa giriyor

21.04.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde Antalya'da kampa girecek.

Galatasaray, Antalya'da kampa giriyor

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 37. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla yarın saat 13.00’te Antalya’ya hareket edecek olan takımımız, karşılaşma öncesindeki ilk antrenmanını Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde gerçekleştirecek.

Galatasaray Futbol Takımı, daha önce planlanan program dâhilinde Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma için Sueno Hotels Deluxe Belek’te kampa girecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
yine rezil bir takım,yine rezil bir sonuç.Galatasaray puan durumundaki yerini haketmiyor ortalarda küme düşme potasında olmalıydı.Arkadaşlar bu çimbom futbolu bilmeyenlerle dolmuş.takım orta yapmasını ,hızlı hücum yapmasını.sut çekmesini,kafa şutu nu bilmiyor.takımda firikikçi yok siz gördünüzmü.birde santrofor oynayan yok Golcü yok.böyle bir takım olurmu.Trabzona yazık oldu.Galatasaray rezil mi rezil top oynadı.gelelim sonuca.Fatih Terim ,teknik heyet,kulüp yönetimi istifa etmeliGalatasaray olmuş averaj takımı gelen atıyor giden atıyor
FB ye nasıl 4. yıldızı taktırırız kampı:)
babeli evine götür terim o kadar çok seviyorsun ki , patates çuvalını öz evladı gibi sevmez insan bukadar, babel in oynadığı kaç maçı kazanmışız ,kaç maçı kaybetmişiz istatistiklere bakın bi.
aynen katılıyorum,

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