Galatasaray, Antalya'da kampa giriyor

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 37. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.
Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla yarın saat 13.00’te Antalya’ya hareket edecek olan takımımız, karşılaşma öncesindeki ilk antrenmanını Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde gerçekleştirecek.
Galatasaray Futbol Takımı, daha önce planlanan program dâhilinde Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma için Sueno Hotels Deluxe Belek’te kampa girecek.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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