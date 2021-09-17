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Galatasaray ara vermedi

17.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray ara vermedi

Cimbom'da Antalyaspor mesaisi. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Lazio ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandı.

Antrenman, interval koşular ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de gerçekleştirecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
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