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  4. Galatasaray aradığı kanat oyuncusunu İtalya'dan buldu! Nicola Zalewski hamlesi...

Galatasaray aradığı kanat oyuncusunu İtalya'dan buldu! Nicola Zalewski hamlesi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.09.2024 23:16
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Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray'da eksik bölgeler için son hamleleri yapmak adına yoğun mesai harcanıyor. Sarı - kırmızılılar Zaha ve son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte kanat eksiğini Roma forması giyen Nicola Zalewski ile doldurmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sol kanat mevkisi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi gündemine aldığı ve büyük bir mesafe katettiğini aktardı.

TRANSFERİ GARDI YÜRÜTECEK

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Galatasaray'ın Nicola Zalewski transferinde görüşmeleri yürüten ismin belli olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Nicola Zalewski transferinde süreci George Gardi'nin yürüttüğü aktarıldı.

EN SON OSIMHEN TRANSFERİNDE ROL OYNAMIŞTI

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George Gardi son transfer olan Victor Osimhen transferinde süreci yöneten isim olmuştu.

KARŞINIZDA NICOLA ZALEWSKI

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Nicola Zalewski bu sezon Roma'da 3 müsabakada süre aldı. Polonyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski, Polonya Milli Takımı'nda 22 müsabakada şans buldu. Nicola Zalewski bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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