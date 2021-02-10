SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir

Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir

10.02.2021 19:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Arda Turan'a hakareti nedeniyle verilen 2 maçlık men cezası hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan’a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Arda Turan'ın cezası açıklandı!Arda Turan'ın cezası açıklandı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Hikmet Karaman MKE Ankaragücü'nde

Hikmet Karaman MKE Ankaragücü'nde

Almanya'yı sarsan olay! Evinde ölü bulundu

Almanya'yı sarsan olay! Evinde ölü bulundu

Liverpool'daki Ozan Kabak gerçeği

Liverpool'daki Ozan Kabak gerçeği

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Kadıköy'de kazanan Galatasaray

Kadıköy'de kazanan Galatasaray

Diğer Haberler

Galatasaray: Arda Turan'a verilen ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

PFDK, Arda Turan'a, Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maç ceza verdi

Arda Turan'ın cezası açıklandı!

Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...

Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'den derbi sonrası Arda Turan hamlesi

Fenerbahçe'den Arda Turan hamlesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.