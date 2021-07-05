Galatasaray, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz'ı KAP'a bildiriyor

Kulüple sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın kontratının uzatıldığı öğrenilirken resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak.

Takımla idmanlara ara vermeden başlayan deneyimli isme ek olarak Ankara Keçiörengücü'den anlaşılan Barış Alper Yılmaz ile de imzalar duyurulacak.

PLAN BELLİ OLDU

Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Barış Alper Yılmaz planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nden 1.5 milyon euroya transfer edecekleri 21 yaşındaki futbolcudan para kazanmayı amaçlıyor.

Bu futbolcu için büyük beklenti içerisinde olan sarı-kırmızılıların scout ekibinin, yetenekli futbolcu için hazırladığı raporda, "En geç 1 sene sonra fiyatı 10 milyon euro olur" ifadesine yer verdiği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin, bir alt ligde mücadele eden 21 yaşındaki bir oyuncu için 1.5 milyon euro (yaklaşık 15 milyon lira) bonservis ödemeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Burak Elmas yönetimi de diğer büyük kulüplerin de gündeminde olan genç futbolcuyu kaptırmamak için elini çabuk tuttu ve mutlu sona ulaştı.

Keçiörengücü Yönetimi ve futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların, oyuncu kanadındaki menajer sorunlarının halledilmesini beklediği ortaya çıktı. Cim-Bom'un 21 yaşındaki futbolcu ile 5 senelik kontrat yapacağı dile getirildi.

1+1 YILLIK İMZA

Fatih Terim'in Florya'ya ayak basmasıyla beraber antrenmanlara başlayan ve takımla çalışmalarını sürdüren Arda Turan ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalandığı açıklanacak. Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcudan her türlü kolaylığı da aldı.



