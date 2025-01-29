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Galatasaray, Avrupa'da tur için Amsterdam'da!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 16:03
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti.

Galatasaray, Avrupa'da tur için Amsterdam'da!

Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Amsterdam'a hareket etti.

Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Galatasaray'ın maç kadrosuna şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi galatasaray
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bekle bizi Ajax oyarız biz adamı
gsdansa ajaxi tercih ederim
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