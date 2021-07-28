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Galatasaray, Avrupa'da yokları oynuyor

28.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 37 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

Galatasaray, Avrupa'da yokları oynuyor

PSV Eindhoven'a 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 37 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalya ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 37 kez sahneye çıktı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray, 23 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 73 gole engel olamadı.

Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti.

FATİH TERİM İLE 34. YENİLGİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, deneyimli teknik adamın yönetiminde 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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