Galatasaray Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 12 maça çıkardı

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa’daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

ADEM BÜYÜK'ÜN İLK DEVLER LİGİ GOLÜ

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Adem Büyük, Club Brugge maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.

Kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına Real Madrid ile deplasmanda oynanan müsabakada çıkan Büyük, ilk golünü de Brugge’a attı. Müsabakanın 11. dakikasında Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan 32 yaşındaki futbolcu topu kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu.

Mücadeleye 11’de başlayan Adem Büyük, 90 dakikada sahada kaldı. Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı forma ile ligde de Kayserispor ağlarını 1 kez havalandırmıştı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA 34 BİN 225 SEYİRCİ

Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Teleko Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 34 bin 225 biletli seyirci izledi.