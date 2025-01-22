Galatasaray ayrılığı duyurdu! Wilfried Zaha'nın yeni kulübü resmen belli oldu

Galatasaray, Zaha'nın Lyon'la kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun MLS takımı Charlotte FC'ye kiralandığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşmaya göre:
Kiralama süresinin uzaması durumunda;
Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir.
Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu
ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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