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Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Hakim Ziyech'in sözleşmesi feshedildi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 23:52
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Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Hakim Ziyech'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Hakim Ziyech'in ayrılığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp Faslı yıldız için "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! " paylaşımında bulundu.

GALATASARAY KARİYERİ

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Galatasaray'ın 2023/24 sezonunun başında Chelsea'den kadroya katıttığı Faslı yıldız, sarı - kırmızılı formayı 1.5 sezonda toplam 34 karşılaşmada sırtına geçirdi. Söz konusu mücadelelerde 8 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 5'de asist katkısı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech
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