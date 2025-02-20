Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe maçları hangi kanalda, kaçta? UEFA Avrupa Ligi maç saati...

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off karşılaşmaları nefesleri kesecek! 20 Şubat 2025 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe maçları futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta bir üst tura çıkmak için mücadele edecekken, Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht karşısında tur için sahaya çıkacak.

UEFA MAÇLARI KAÇTA?

İlk maç 20.45'te Galatasaray-AZ Alkmaar, ikinci maç ise 23.00'te Anderlecht-Fenerbahçe mücadelesiyle ekranlara gelecek.

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik sınavlarını TRT 1’den şifresiz ve canlı izleyebilecek.