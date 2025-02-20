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Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe maçları hangi kanalda, kaçta? UEFA Avrupa Ligi maç saati...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 15:40
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UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off maçları futbolseverleri ekrana kilitleyecek! Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe karşılaşmaları 20 Şubat 2025 Çarşamba akşamı canlı yayınla TRT 1 ekranlarında olacak. Dev mücadelelerin saatlerini kaçırmayın!

Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe maçları hangi kanalda, kaçta? UEFA Avrupa Ligi maç saati...

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off karşılaşmaları nefesleri kesecek! 20 Şubat 2025 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe maçları futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta bir üst tura çıkmak için mücadele edecekken, Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht karşısında tur için sahaya çıkacak.

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UEFA MAÇLARI KAÇTA?

İlk maç 20.45'te Galatasaray-AZ Alkmaar, ikinci maç ise 23.00'te Anderlecht-Fenerbahçe mücadelesiyle ekranlara gelecek.

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Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik sınavlarını TRT 1’den şifresiz ve canlı izleyebilecek.

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Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
23:00
Anderlecht Anderlecht
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

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UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe galatasaray
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