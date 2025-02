TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2025 | TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri için 20 Şubat 2025 Çarşamba gününün güncel TV yayın akışı belli oldu! Akşam saatlerinde reyting rekortmeni diziler ekranlara gelirken, gündüz kuşağında sevilen talk show’lar ve yarışmalar izleyicilerle buluşuyor.

TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve NOW TV gibi Türkiye’nin en popüler kanallarında bugün hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Şubat 2025 Çarşamba TV yayın akışı…

TRT 1 Yayın Akışı

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Hayallerinin Peşinde

07.05 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Bir Zamanlar İstanbul

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"

23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

KANAL D Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:30 Kral Kaybederse

03:30 Güzel Köylü

05:30 Kiralık Aşk

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Başka Bir Gün

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

00.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.30 Her Yerde Sen

04.30 Memet Özer İle Mutfakta

05.45 Yaz Şarkısı