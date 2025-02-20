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TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2025 | TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 15:32
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Bugün televizyonda ne var? 20 Şubat 2025 Çarşamba günü TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı belli oldu. Sevilen diziler, eğlence programları ve sinema filmleriyle dolu bu akışa göz atmadan plan yapmayın!

TV YAYIN AKIŞI 20 ŞUBAT 2025 | TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri için 20 Şubat 2025 Çarşamba gününün güncel TV yayın akışı belli oldu! Akşam saatlerinde reyting rekortmeni diziler ekranlara gelirken, gündüz kuşağında sevilen talk show’lar ve yarışmalar izleyicilerle buluşuyor.

TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve NOW TV gibi Türkiye’nin en popüler kanallarında bugün hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Şubat 2025 Çarşamba TV yayın akışı…

TRT 1 Yayın Akışı
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"
23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

KANAL D Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney

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STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:30 Kral Kaybederse
03:30 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk

ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Başka Bir Gün
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha

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TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

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NOW TV Yayın Akışı
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
00.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.30 Her Yerde Sen
04.30 Memet Özer İle Mutfakta
05.45 Yaz Şarkısı

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