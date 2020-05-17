Galatasaray, 'Baba' Gündüz'ü andı

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesindeki yapılan paylaşımda, "Galatasaray’ın ruhuna benliğini katan ve Galatasaray’ı herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç, tam 40 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı’nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç’ı ölümünün 40. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 17 Mayıs 1980 günü hayata veda eden Gündüz Kılıç, futbolculuğunun yanısıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanmış ve bu yüzden de 'Baba' lakabıyla anılmıştı" denildi.
(İHA)
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif
Mesut Özil’in desteğiyle 120 aileye yardım
Mönchengladbach zirve yarışını sürdürdü
Bizi şampiyon ilan edin!
İşte "Anlaşmak üzereydik" dediği teknik adam
Fenerbahçe için güzel günler çok yakın!
Yıldız futbolcu koroanvirüse yakalandı!
Beşiktaş'ta bir veda daha!
Futbol 'Çok farklı' döndü
Falcao'dan sert eleştiri! "Çok merak ediyorum..."
Emre Belözoğlu'na olay gönderme!
Trabzonspor iki gün ara verdi
'Şimdilik iptal etme düşüncemiz yok'
Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Okuyucu Yorumları 1 yorum