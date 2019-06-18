Galatasaray; Babel'e 2,5 milyon euro, Şener Özbayraklı'ya 6 milyon TL ödeyecek

Spor Toto Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, transferde düğmeye basmaya ve KAP'a bildirimler yapmaya hazırlanıyor.

BABEL'İN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA VERDİĞİ SON RÖPORTAJ

BiP Spor'un haberine göre Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı bu hafta KAP'a bildirecek ve transferlere resmiyet kazandıracak.

Galatasaray'ın Ryan Babel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve imza ücretinin yanı sıra Hollandalı yıldıza yıllık 2,5 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların bir diğer transferi Şener Özbayraklı ise kendisini 2 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye attığı imza karşılığı yıllık 6 milyon TL maaş alacak.



