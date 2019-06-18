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Galatasaray; Babel'e 2,5 milyon euro, Şener Özbayraklı'ya 6 milyon TL ödeyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2019 08:13 | Son Güncelleme

Galatasaray, transferde gaza basıyor! Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan Galatasaray, iki yıldız ismi bu hafta KAP'a bildirecek. Babel, yıllık 2,5 milyon euro; Şener Özbayraklı ise yıllık 6 milyon TL kazanacak.

Galatasaray; Babel'e 2,5 milyon euro, Şener Özbayraklı'ya 6 milyon TL ödeyecek

Spor Toto Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, transferde düğmeye basmaya ve KAP'a bildirimler yapmaya hazırlanıyor.

BABEL'İN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA VERDİĞİ SON RÖPORTAJ

BiP Spor'un haberine göre Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı bu hafta KAP'a bildirecek ve transferlere resmiyet kazandıracak.

Galatasaray'ın Ryan Babel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve imza ücretinin yanı sıra Hollandalı yıldıza yıllık 2,5 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların bir diğer transferi Şener Özbayraklı ise kendisini 2 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye attığı imza karşılığı yıllık 6 milyon TL maaş alacak.

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Galatasaray ryan babel şener özbayraklı

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