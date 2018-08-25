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Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2018 21:53 | Son Güncelleme

Galatasaray, Badou Ndiaye transferini resmen bitirdi. Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'den kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Spor Kulübü, Badou N'Diaye'nin transferi konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune N'Diaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray, geçen sezon başında N'Diaye'yi Osmanlıspor'dan kadrosuna katmış ve daha sonra devre arasında Stoke City'e göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Badou N'diaye

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