Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i arıyor

Geçen sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Gomis'i sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine satan ve bu pozisyona yeni oyuncu alamayan Galatasaray, mevcut forvetlerinden beklenen verimi alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon resmi maçlarda 32 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Fransız futbolcu, bu gollerin 29'unu Süper Lig'de kaydetti ve sezonu gol kralı olarak kapattı.

Bafetimbi Gomis, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği Galatasaray'da geçen sezon ligin ilk 14 maçında 13 kez topu filelerle buluştururken, bu sezonki forvetler Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş aynı sürede 9 gol atabildi. Sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Onyekuru ligde dörder gol atarken, Sinan Gümüş ise bir kez topu ağlara yolladı. Bafetimbi Gomis, bu sezon El Hilal formasıyla çıktığı 10 maçta 7 gol kaydetti.

8 MAÇTA GOL ATAMADI

Bu sezon skor üretmekte zorlanan Galatasaray, oynadığı 20 resmi müsabakanın 8'inde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'le oynadığı 2 müsabaka, Porto ve Lokomotiv Moskova'yla deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda skor bulamadı.