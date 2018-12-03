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Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i arıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılan golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'in yokluğu hissediliyor.

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i arıyor

Geçen sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Gomis'i sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine satan ve bu pozisyona yeni oyuncu alamayan Galatasaray, mevcut forvetlerinden beklenen verimi alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon resmi maçlarda 32 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Fransız futbolcu, bu gollerin 29'unu Süper Lig'de kaydetti ve sezonu gol kralı olarak kapattı.

Bafetimbi Gomis, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği Galatasaray'da geçen sezon ligin ilk 14 maçında 13 kez topu filelerle buluştururken, bu sezonki forvetler Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş aynı sürede 9 gol atabildi. Sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Onyekuru ligde dörder gol atarken, Sinan Gümüş ise bir kez topu ağlara yolladı. Bafetimbi Gomis, bu sezon El Hilal formasıyla çıktığı 10 maçta 7 gol kaydetti.

8 MAÇTA GOL ATAMADI
Bu sezon skor üretmekte zorlanan Galatasaray, oynadığı 20 resmi müsabakanın 8'inde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'le oynadığı 2 müsabaka, Porto ve Lokomotiv Moskova'yla deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda skor bulamadı.

Galatasaray, ligde kazandığı Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçları ile berabere kaldığı Bursaspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında ağları birer kez havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere biten, penaltılar sonucunda kaybettiği TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor maçında ise bir gol atabildi.

20 MAÇTA 27 GOL
Galatasaray, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 20 müsabakada 27 gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 24 resmi maçta 55 kez ağları havalandırmıştı. Geride kalan sezon Terim yönetiminde maç başına 2,29 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, bu sezon ise 1,35 ortalamayla oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evet GS ya Gomis'i arattiriyorlar..Gomis olmayinca GS federasyonun penaltilarina cevap veremiyor.
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