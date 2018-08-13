Galatasaray Bafetimbi Gomis'ten özür bekliyor

Geçtiğimiz sezon attığı 29 golün ardından takımın en çok kazanan oyuncusu olmak isteyerek maaşına zam yapılmasını talep eden Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, hazırlık maçlarında ve Süper Kupa'da sergilediği vasat futbolla kafasının karışık olduğunu ortaya koymuştu.
Akhisarspor karşısında kaçırdığı penaltıyla Galatasaray kupadan eden ve camianın tepkisini çeken deneyimli oyuncuyu Ankara deplasmanında oynatmayan Terim, maç sonu yaptığı açıklamasında "Gomis'ten herhangi bir özür gelmedi" ifadeleriyle golcü oyuncuya mesaj yolladı. Ekonomik sıkıntılar yaşandığı için Gomis'in talebine olumsuz yanıt veren yönetimi ve teknik heyeti formsuz görüntüsüyle hayal kırıklığına uğratan Gomis'in hala kendine çeki düzen vermemesi İmparator'u kızdırdı.
Sezon başlamasına rağmen henüz kendisini futbola veremeyen 33 yaşındaki forvetten özür bekleyen yönetim ve teknik heyet, yollanan bu mesajla beklemeye geçti. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Gomis'in bir an önce yaptığı hatadan dönerek takımına yeniden katkı sağlayacak duruma gelmesini umuyor. (HABERTÜRK)
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