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Galatasaray, Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray'da! Bu video ile duyurdular...

02.02.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferini açıkladı. 2017-2018 sezonunda attığı 29 golle takımın sevgilisi haline gelen Gomis yıllar sonra Galatasaray'a geri döndü. Domenec Torrent'in özel isteğiyle transfer edilen Fransız oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Gomis transferini resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis transferini bu video ile duyurdu. Sarı-Kırmızılı taraftarların çok istediği futbolcuların başında gelen Gomis, uzun uğraşlar sonucu parçalı formayı giydi. Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız golcü için sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulunuyor.

GALATASARAY FORMASIYLA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

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Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu. Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu Bafetimbi Gomis (2017/18)

İŞTE GALATASARAY'IN DUYURUSU

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"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi konusunda anlaşma sağladı.

6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis, Fransa’nın güneydoğusunda bulunan sahil kasabası La Seyne’de dünyaya geldi.

Futbola 1994 yılında Sporting Toulon’da başlayan Gomis, 2000 yılında transfer olduğu Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takımı tecrübesini burada yaşadı.

Fransa’da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City’de yaşasa da kariyerinin ilklerini Galatasaray’da deneyimledi.

Şampiyonluk ipini göğüslediğimiz 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza’nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.

Galatasaray’da yaşadığı muhteşem bir yılın ardından taraftarın da sevgilisi olan Bafe, ardında unutulmaz hatıralar bırakarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer oldu.

Al Hilal formasıyla 3,5 yıl boyunca üstün bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 3,5 yılda Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri sarsarak formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Gomis, profesyonel kariyerinde 715 maçta 327 gol, 68 asistlik istatistiğe sahip.

Bafetimbi Gomis’e Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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Galatasaray Futbol Kulübü
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