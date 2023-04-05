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Galatasaray Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi!

05.04.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam, bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için geri sayım sürerken internette araştırılmaya başlandı. Dün, Trabzonspor'u 3-1 yenen Ankaragücü'nün rakibi bu maçın sonucu ile belli olacak. Peki, Galatasaray Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam kimdir? İşte, Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi...

Galatasaray Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam'ın hayatı ve biyografisi!

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Galatasaray Başakşehir maçı bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak. İşte Galatasaray Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam'ın biyografisi...

HAKEM KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam, TFF Süper Lig hakemidir.

Daha önce çok sayıda maçta düdük çalan Kadir Sağlam; Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında da düdük çalacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM'IN KARİYERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgiler doğrultusunda Kadir Sağlam'ın ilk kez 21 Ocak 2006 tarihinde oynanan Ankaragücü-Manisaspor Paf Ligi maçını yönettiği biliniyor.

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