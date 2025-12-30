SPOR

Galatasaray, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da iyi bir form grafiği çizemeyen Galatasaray erkek basketbolda radikal bir karar aldı. Sarı-kırmızılı ekip başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

