SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Domenec Torrent açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Domenec Torrent açıklaması

27.04.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu seçime özel açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük konusunda net konuşan Hamamcıoğlu, seçilmesi halinde Torrent ile yola devam etmeyeceklerini ifade etti.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Domenec Torrent açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Torrent ile devam edip edilmeyeceğini açıklayan Hamamcıoğlu ilk kez böyle net mesaj vererek bu soruyu cevapladı.

DIAGNE VE FALCAO TRANSFERLERİ...

Ej9-BSzXkAABNVS

Eşref Hamamcıoğlu, ”Falcao + Diagne'nin Galatasaray'a maliyeti 80 milyon €'dur. Karşılığında ne aldık? Borcumuzun üçte biridir bu...” dedi.

"BU VİZYON, BU TARZ YOK"

kapak_232353

Eşref Hamamcıoğlu, “Torrent’in sözleşmesini inceleceğiz. Yıl sonu raporlarına bakacağız. Arkadaşlarımız değerlendirecekler. Galatasaray’ın menfaatleri neyse ona göre ilerleyeceğiz. Orta ve uzun vadele planlarımız Torrent’in kişiliği ile alakalı değil, bu vizyon, bu tarz yok.” açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM SORUSUNA CEVAP

fatih_terim_baskanliga_c3cba_v

Fatih Terim ile devam edip, edilmeyeceği sorulmasının ardından Hamamcıoğlu, "Fatih Terim camiamız için çok önemli. Fikir almak istediğimizde ararız, sorarız ve ona danışırız. Teknik direktörlük konusunda ise Fatih Terim ile çalışmayacağız." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da ayrılıkGalatasaray'da ayrılık
Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...
Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao Mbaye Diagne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor!

Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!

Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!

Survivor'da böyle ödül görülmedi! Acun Ilıcalı'dan Hull City hamlesi...

Survivor'da böyle ödül görülmedi! Acun Ilıcalı'dan Hull City hamlesi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.