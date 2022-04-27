Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Domenec Torrent açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Torrent ile devam edip edilmeyeceğini açıklayan Hamamcıoğlu ilk kez böyle net mesaj vererek bu soruyu cevapladı.

DIAGNE VE FALCAO TRANSFERLERİ...

Eşref Hamamcıoğlu, ”Falcao + Diagne'nin Galatasaray'a maliyeti 80 milyon €'dur. Karşılığında ne aldık? Borcumuzun üçte biridir bu...” dedi.

"BU VİZYON, BU TARZ YOK"

Eşref Hamamcıoğlu, “Torrent’in sözleşmesini inceleceğiz. Yıl sonu raporlarına bakacağız. Arkadaşlarımız değerlendirecekler. Galatasaray’ın menfaatleri neyse ona göre ilerleyeceğiz. Orta ve uzun vadele planlarımız Torrent’in kişiliği ile alakalı değil, bu vizyon, bu tarz yok.” açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM SORUSUNA CEVAP

Fatih Terim ile devam edip, edilmeyeceği sorulmasının ardından Hamamcıoğlu, "Fatih Terim camiamız için çok önemli. Fikir almak istediğimizde ararız, sorarız ve ona danışırız. Teknik direktörlük konusunda ise Fatih Terim ile çalışmayacağız." dedi.



