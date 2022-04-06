Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray'da kim başkan olacak? Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?

Galatasaray'da başkan seçimi telaşı başladı. Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Genek kurul sonrası Galatasaray Kulübü'nde 3 isim adaylığını şimdiden duyurdu. Galatasaray yeni bir dönüşümün eşiğinde. Sarı kırmızılı futbol külübünün yeni başkanı için nefesler tutuldu. Galatasaraylılar, yeni başkanın kim olacağını ve hangi isimlerin aday olduğunu araştırmaya başladı. İşte haberin detayları...

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİR?

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan yaptığı açıklamada, başkan adaylarının yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan listeleri, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar eksiksiz olarak divan başkanlığına teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Burak Elmas yönetiminin idari açıdan aklanmaması sonrası Galatasaray, 30 Nisan 2022'de yeni başkanını seçecek. Adaylığını açıklayan ikinci isim Eşref Hamamcıoğlu oldu. Galatasaray Kulübü üyesi Ali Fatinoğlu adaylığı duyurdu. Önceki seçimde aday olan Metin Öztürk, ekibi ile yeniden adaylığını açıkladı.

ADAY OLMAYAN İSİMLER

Galatasaray Kulübü'nde 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal, yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

