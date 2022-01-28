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Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu bakın kime benzetildi! Görenleri şoke etti

28.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu olan Özgür Kalelioğlu Galatasaray Spor Kulübü'nün başkan yardımcılığına getirildi. Özgür Kalelioğlu'nun, dünyaca ünlü Amerikalı oyuncuya olan benzerliğiyle dikkat çekti. İnsanlar arasında bir takım fiziksel özellikler benzerlik gösterebilir. Ancak Özgür Kalelioğlu ile ünlü aktör arasındaki benzerlik yok artık dedirtti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu bakın kime benzetildi! Görenleri şoke etti

Eğitimini Innsbruck Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Bölümü’nü tamamlayan Özgür Kalelioğlu'nun Amerikalı oyuncu, senarist ve yapımcı Stanley Tucci ile Özgür Kalelioğlu'nun arasındaki benzerliği ile herkesi şok etti.
Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni görevi olan Galatasaray Spor Kulübü'nün başkan yardımcılığına getirildi. Bu haberden sonra sarı-kırmızılı kulübün yeni başkan yardımcısının hayatına dair her detay araştırılmaya başlandı. Araştırma sonunda da Özgür Kalelioğlu ve ünlü yıldız Stanley Tucci arasındaki benzerlik yok artık dedirtti.

Yüz hatları, saç kesimi ve kullandıkları gözlüğe kadar her şeyiyle aynı olması görenlerin aklına Stanley Tucci ve Özgür Kalelioğlu'nun farklı coğrafyalardan da olsa uzaktan akraba olabilirler mi sorusunu getirdi.

STANLEY TUCCİ KİMDİR?

Stanley Tucci, 11 Kasım 1960 yılında Amerika'da doğdu. Ünlü isim, oyuncu, yönetmen ve aynı zamanda senaristtir. Stanley Tucci, 1,72 cm boyunda ve 62 kilodur. Bu zamana kadar pek çok başarılı yapımda rol alan oyuncunun en bilinen filmleri Şeytan Marka Giyer, Cennetimden Bakarken, Terminal ve Açlık Oyunlarıdır.
Staneley Tucci, 1995 yılında Kate Tucci ile evlenmiş ancak çift 2009 yılında boşanmıştır. Ünlü aktör daha sonra yazar Felicity Blunt ile nikah masasına oturmuştur.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu bakın kime benzetildi! Görenleri şoke etti...

ÖZGÜR KALELİOĞLU KİMDİR?

Özgür Kalelioğlu Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Innsbruck Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kalelioğlu, Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır aynı zamanda Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusudur. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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