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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüsü yendiğini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilerek evinde karantinaya alınan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastalığı yendiğini açıkladı.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet.


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Galatasaray koronavirüs Yusuf Günay fatih terim

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