Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüsü yendiğini açıkladı

Sosyal medyadan bir video paylaşan Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet.
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. #EvdeKalTürkiyem ????❤️ pic.twitter.com/aEChj8JWdF— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) April 14, 2020
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