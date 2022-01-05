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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! ''Talep ettiğim görevler dışında...''

05.01.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması geldi. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulurken geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda Fatih Terim ve Burak Elmas'ın tartıştığı iddia edilmişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada tüm bu çıkan iddiaları yalanladı. Elmas, "Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! ''Talep ettiğim görevler dışında...''

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kişisel twitter hesabından açıklamada bulundu. Fatih Terim'in istifa edeceği konusuna açıklık getiren Elmas net ifadeler kullandı.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

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"Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır."

"HAKSIZ VE SUNİ GÜNDEMLERE PAYE VERİLMESİN"

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"Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."

FATİH TERİM DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fatih Terim de yaptığı açıklamada kamuoyuna yansıyan olayları yalanlayıp görevine devam edeceğini belirtmişti. Terim, "Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim." demişti.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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