Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Hedefimiz eksik olan kupa, Şampiyonlar Ligi..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor ve Habertürk ortak yayınına konuk oldu. İşte Özbek'in açıklamaları...

MAĞAZACILIK SÖZLERİ!

SORU: Galatasaray'ın mağazacılığı ne durumda?

Dursun Özbek: "Çok enterasan bir rakam. 2024-2025 senesi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak."

''200-250 MİLYON DOLAR GİBİ BİR FONU GALATASARAY ALACAK."

Dursun Özbek, "Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak. " dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI! ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI...

Dursun Özbek, "Hedefimiz o... Galatasaray'ın hedeflerinden biri de müzesinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupası. En memnun olacağım şey; Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak." dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ

Dursun Özbek, "Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı." [HT Spor]

Dursun Özbek: "Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek." açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK İLE İLGİLİ KONUŞTU

Dursun Özbek, "Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın. Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım." ifadelerinde bulundu.

''2026'DA SEÇİME GİRECEĞİM...''

Dursun Özbek: "2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar." dedi.

''NBA EUROPE DAVET ETTİ''

Dursun Özbek, "FIBA tarafından bir davet aldık. Görüşmeye gittik, NBA Europe'un kurulacağını ve bizi de orda görmek istediklerini ilettiler. Neden bizi orda görmek istediler, iki sebep var. Yenikapı'daki 1 milyon taraftarın katıldığı kutlamalar çok etkilemiş onları. Bir de stadın yanında yapacağımız basketbol salonu projesi. Onu da duymuşlar ve projeye de destek olmak istediler."

ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ!

Dursun Özbek, "Sözleşme konusu bugünün işi değil. Bugün için erken ve bizim devre arasına kadar zamanımız var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız." diye konuştu.

OSIMHEN'İN SAKATLIK SÜRESİNİ AÇIKLADI!

Dursun Özbek, "MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi Osimhen'in. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." dedi.

LIVERPOOL MAÇINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dursun Özbek, "En heyecanla, kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an, hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi oldu." ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN OLAY YORUM!

Dursun Özbek, "Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle güzel bir maç olacak." diye konuştu.

BARIŞ ALPER'İN SATIŞINA NEDEN İZİN VERMEDİ?

Dursun Özbek, "Barış için teklifler geldi ama biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Bu hedefe yürürken başarılı olan kadronun içindeki bir oyuncuyu satmak istemedik. Sadece eksiklerimizi tamamlamak istedik, o nedenle satışı gerçekleşmedi." açıklamasında bulundu.