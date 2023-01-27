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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var" dediği isimler ortaya çıktı! Adeta yıldızlar topluluğu...

27.01.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var." ifadelerini kullanmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarların oldukça merak ettiği o yıldızlar ortaya çıktı. Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın peşinde olan kulüpler de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var" dediği isimler ortaya çıktı! Adeta yıldızlar topluluğu...

Spor Toto Süper Lig'de 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 21. haftada Bitexen Giresunspor'a konuk olacak olan sarı - kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz gün açıklama yapmıştı. Özbek'in açıklamasında, "Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır." ifadeleri dikkat çekmişti.

O FUTBOLCULAR ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaraylı taraftarlar, hangi isimlere tekliflerin geldiğini merak etmiş ve sosyal medyada bu durumu dile getirmişti. O futbolcuların Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

VICTOR NELSSON'UN TALİPLERİ

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Sezon başında Sevilla'nın istediği ancak alamadığı Nelsson için Juventus, Inter ve Aston Villa’nın devrede olduğu belirlendi. Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

SACHA BOEY İÇİN 15 MİLYON EURO

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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, Galatasaray'a bonuslarla beraber 15 milyon euro'luk bir teklif sundu. Udinese ve Lyon'un da yine Boey için devrede olduğu öğrenildi.

TORREIRA'YA MİLAN KANCASI

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Sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro'ya transfer edilen Lucas Torreira için ise Milan'ın ısrarcı olduğu kaydedildi.. İtalyanların 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, KLOPP'UN RADARINDA

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Bu sezon başında düşen performansını kısa sürede yükselten Kerem Aktürkoğlu, Liverpool’un radarına girdi. Atletico Madrid’in de milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

SARRI, BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR

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Lazio ile oynanan özel maçta Maurizio Sarri, genç futbolcunun performansından etkilendi. İtalyan ekibi, Barış’ın performansını mercek altına aldı. (Milliyet)


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