Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni kupa yorumu rakipleri çok kızdırdı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in değişen logosu ve kupası hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine yöneltilen "Değişen Süper Lig kupası ve logosu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Özbek'in yanıtı Fenerbahçe başta olmak üzere tüm rakip taraftarları oldukça kızdırdı.
Başkan Özbek bu soruya "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulunurken bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.