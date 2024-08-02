Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni kupa yorumu rakipleri çok kızdırdı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in değişen logosu ve kupası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'YENİ KUPA VE LOGO' DEĞERLENDİRMESİ

Kendisine yöneltilen "Değişen Süper Lig kupası ve logosu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Özbek'in yanıtı Fenerbahçe başta olmak üzere tüm rakip taraftarları oldukça kızdırdı.

RAKİPLERİ KIZDIRAN YANIT

Başkan Özbek bu soruya "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulunurken bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.