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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni kupa yorumu rakipleri çok kızdırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 19:11
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Süper Lig'in değişen logosu ve kupası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özbek'in yeni kupa tasarımı için yaptığı yorum ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni kupa yorumu rakipleri çok kızdırdı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in değişen logosu ve kupası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'YENİ KUPA VE LOGO' DEĞERLENDİRMESİ

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Kendisine yöneltilen "Değişen Süper Lig kupası ve logosu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Özbek'in yanıtı Fenerbahçe başta olmak üzere tüm rakip taraftarları oldukça kızdırdı.

RAKİPLERİ KIZDIRAN YANIT

dursun-ozbek

Başkan Özbek bu soruya "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulunurken bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Dursun Özbek son dakika Şampiyon galatasaray kupa
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