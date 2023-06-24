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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten beklenmedik hamle! Bir kulüp daha satın alıyor...

24.06.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten beklenmedik hamle! Bir kulüp daha satın alıyor...

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Tecrübeli başkan için Bulgaristan basınında kulüp alacağı söylentileri dolaşırken takım ismi de belli oldu.

PAZARLIK AŞAMASINDA

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Bulgar yayın organı 24chasa'nın haberine göre; Dursun Özbek Bulgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek ile pazarlık yapıyor.

'OTELLER ZİNCİRİ SAHİBİ'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haberde oteller zinciri sahibi olarak tanıtıldı. İddiaya göre Sirakov ile Özbek'in görüşmeleri devam ediyor. Ayrıca kulübün hisselerine Sırp milyarder Dragan Solak'ın da ilgilendiği kaydedildi.


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