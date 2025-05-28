Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın 25. şampiyonluk onuruna Galatasaraylı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen kutlamada açıklamalarda bulunarak ezeli rakiplerine göndermelerde bulundu.

"5. YILDIZ YETMEZ, HEDEF AVRUPA"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın, kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıdır. Rakibimiz 4. yıldızı takmadan bizi 5 i takarız demiştim. Bu gece 2025-26 sampiyonluğumuzun habercisi. Fazla bir sey söylemek istemiyorum. Siz ne demek istediğimi anladınız. Bize 5 yıldız yetmez, artık hedefimiz Avrupa." dedi.

"HER SENE ŞAMPİYONUZ"

Başkan Özbek, "Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.