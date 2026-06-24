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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten rakipleri kızdıracak açıklama!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcama limitleri kapsamında en iyi takımı kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten rakipleri kızdıracak açıklama!
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 4 senedir haziran ayının şampiyonluk kutlamasıyla geçtiğini belirten Özbek, Avrupa'daki taraftar derneklerini tek çatı altında toplamak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

"RAKİPLERİMİZLE AÇILAN FARK..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten rakipleri kızdıracak açıklama! 1

Galatasaray'ı hayal ettikleri ve hedefledikleri şekilde sürdürülebilir başarıyaulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Özbek, "Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. TFF, kulüplerin gelirlerinin yüzde 65'ini limit olarak açıklıyor. Dolayısıyla açıklanan bu rakam futbola dair gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon avroya yakın bir girdimiz olacak. Eylül ayı gibi gelecek bu rakamın da eklenmesiyle limitimiz 11-12 milyar lira civarına çıkacak." diye konuştu.

"TOPLAMLARI BİZ ETMİYOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten rakipleri kızdıracak açıklama! 2

Rakipleriyle kendilerini kıyaslayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu, Galatasaray'ın özellikle futbolda nasıl yönetildiği, gelirlerinin ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize büyük bir açıklama getiriyor. En güzel transferleri yapmak, en iyi ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar değil. Elbette her sene yaptığımız gibi en iyi, verimli ve başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerden bazı konularda yetki isteyeceklerini hatırlatarak, "Tüm yetki maddeleri, Galatasaray'ın geleceği için çok değerli olan projelerimizi tamamlamak için istiyoruz. Kulübümüz, son 4 senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler oluşturmak için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden cumartesi günü yapacağımız genel kurul çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

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Dursun Özbek son dakika galatasaray
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