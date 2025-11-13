Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa finali için sürpriz öneri! ''Olimpiyat stadı yerine Şanlıurfa olabilir...''

Galatasaray'da CV Enerji ile forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni düzenledi. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Dursun Özbek ve Başkan vekili Abdullah Kavukçu transfer dönemine, sponsorluklar, Süper Kupa maçına, mağazacılık ve bahis skandalına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

''RUHSATI YAKIN ZAMANDA ALACAĞIZ!''

Dursun Özbek, "Stadyumun yanında 62 dönüm arazi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süre kullanabilmek için bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme içinde Galatasaray'ın voleybol, basketbol, salon sporları ve yüzme gibi branşlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme bu. Bu sözleşmede sonuna denk geldik, inşaat ruhsatı için müracaat yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Alır almaz inşa faaliyete başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Dün Divan'da da bunu anlattım. Geciktirmeden bu projeyi hayata geçirmemiz lazım. Salon sporlarının bu tesise acil ihtiyacı var. Yetişecek genç nesilleri burada eğitmek suretiyle Galatasaray'a daha faydalı bir gelecek hazırlama peşindeyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi vereceğiz." diye konuştu.

ÖZBEK'TEN SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN ŞANLIURFA ÖNERİSİ GELDİ!

Dursun Özbek, "Şanlıurfa'da eksik kalan Kupa Finali hikayesini tekrar yazabiliriz. Federasyondan böyle bir teklif gelirse ben sıcak bakıyorum. Değerli Şanlıurfalı futbolseverleri memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından da önemli." ifadelerinde bulundu.

''HERKES BİZE GAYRİMENKULCÜ DİYORDU AMA...''

Abdullah Kavukcu: "Transferi konuşuruz ama... Başkanım biraz önce bahsetti. Daha önce herkes Galatasaray'a gayrimenkulcu diyordu. Galatasaray, mutlaka gelirlerini artırması, kalıcı gelirler sağlaması lazım. Galatasaray enerjiyle alakalı depolama ve yatırım yapan bir kulüp haline geliyor. Globalde ilklerden bir tanesiyiz. Bugün 100 megawatt'ta yıllık 10 milyon Euro gelir getiriyor. Öz tüketimde yatırım maliyeti yarı yarıya düşüyor. Bu vizyonla Galatasaray'a yıllık çok ciddi miktarda kalıcı getir getireceğiz. Sponsorluğun bir bedeli var ama devamında da kazanacağımız bir alan oldu.

''SATIŞLARIMIZ 50 MİLYON EURO'YA ULAŞTI...''

Abdullah Kavukcu, "Transferde sadece gelenler konuşuldu. Satılanlar ve gidenler hiç konuşulmadı. Gidenler, maaşlarıyla birlikte 50 milyon euro'ya ulaştı satışımız. Sözleşmeleri devam eden ve belki de ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var." dedi.

TRANSFERE DEĞİNDİ! ''GELMEK İSTEYEN FUTBOLCULAR VAR...''

Abdullah Kavukcu, "Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu, satılanlar gidenler konuşulmadı. Maaşlarıyla beraber gidenler yaklaşık 50 milyona ulaştı satışımız geçen seneki. Sözleşmeleri devam eden, ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer konuşmak şu an son derece yanlış. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Şu an konuşmadık. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var." açıklamalarında bulundu.