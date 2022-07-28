Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! ''Bayağı bir mesafe aldık''

Anlaşmaya göre, Nef Stadyumu Kuzey Tribünü VIP bölümündeki ofis ve lounge alanı GSYİAD tarafından 2023-2024 sezonu sonuna kadar kullanılacak.

Nef Stadı'ndaki imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Törende açıklamada bulunan Dursun Özbek, GSYİAD'ın kulübün en önemli destekçilerinden olduğunu söyledi.

GSYİAD'ın kulübe her dönemde son derece yakın durduğunu vurgulayan Özbek, "GSYİAD her harekette kulübü destekledi. Bütün GSYİAD üyelerine ve sevgili başkana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İmza için hazırlanan protokolün hepsini okumadım, içinde eksikler olduğunu düşünüyorum. İbrahim Bey 'ne gelirse hazırız' dediler. Birlikte olmamız lazım, dayanışma içinde olmamız lazım. Yönetimlerin, bu tür destekleri almadan başarılı olmaları mümkün değil. O yüzden İbrahim kardeşim teşekkürü sonuna kadar hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Adası'nın açılışında camiadaki kırgınlıkların azaldığına dikkati çeken Özbek, "Galatasaray Kulübü sevenleri olarak birbirimizi sevme zamanı geldiğini hep ifade ettim. Birlikte olalım; küskünlük, dargınlık olmasın diye böyle bir çağrı yaptım. Galatasaray'a emek vermiş, yönetimlerinde bulunmuş, başkanlıklarını yapmış insanlar olarak zaman zaman darılmışız ama ada açılışında herkes oradaydı. Bazı işler demek ki birlik beraberliği gündeme getiriyor. Onun için buradan davetimize icabet eden tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında transfer sorusunu yanıtladı. Özbek, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bayağı bir mesafe aldık. Galatasaray'ın harcamasını dikkatli harcamak istiyoruz ve bunda da başarılı olduk. Transferler peş peşe geliyor. Biz Galatasaray'ın cebini koruyarak transferleri yapıyoruz. Erken transfer açıklarsak maliyetler artıyor. Onun için netleştiğinde açıklarız. Çalışmalarımız sürüyor. Son derece gayretli çalışmalar yapıyoruz. Galatasaray taraftarları rahat olsunlar. Bundan önce de Galatasaray başkanlığını yaptım. Ondan önce de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Taraftarın ne beklediğini biliyorum. Galatasaray için en iyi takımı kurmak ama en düşük harcamayla bu takımı kurmak istiyoruz. Burada tek maksat Galatasaray'ın cebini korumak. Enşişeye mahal yok. Sırasıyla transferleri açıklayacağız" dedi.

